FC Porto e Sporting obrigados a dar tudo por tudo

"Sabemos da importância do clássico, do momento atual e da distância que temos para o nosso rival. É um jogo extremamente importante, sem dúvida nenhuma", admitiu esta sexta-feira Sérgio Conceição. Contudo, o técnico do FC Porto nunca utilizou o adjetivo "decisivo" para descrever o jogo deste sábado, com o Sporting, que lidera o campeonato com mais dez pontos do que os dragões.Já o treinador leonino, questionado diretamente se este é o jogo do título, recusou esse rótulo, sem deixar de reconhecer que é "muito importante". "Tem sido dito que é o tudo por tudo do FC Porto, mas tem é de ser o tudo por tudo do Sporting, porque não ganha [a Liga] há muito tempo. Nós temos de ter mais fome, temos de ter mais vontade de ganhar estes jogos", reforçou Rúben Amorim.Quanto à pressão que uma partida com esta importância acarreta, Conceição reconheceu que "ela existe todos os dias, é boa". Já Amorim, apesar da maior inexperiência da sua equipa, deixou uma garantia: "É um jogo diferente, mas estamos habituados e preparados".– O futebol é simples, não sofrer e marcar. O Sporting tem sido eficaz, é uma equipa pragmática, que sabe o que quer. É fácil de desmontar, mas se não formos competentes não conseguimos fazê-lo.– Na meia-final [da Taça da Liga] com o Sporting tivemos quatro faltas ofensivas em livres, porque gritaram e o árbitro marcou falta. Também estamos preocupados com os gritos.– O meu filho vive comigo, não tem carta e vem para o treino de táxi ou com os irmãos. Trouxe-o uma vez e deixei-o à porta. Faz parte do grupo e está pronto.– Em certa medida concordo com o Sérgio Conceição. Mas nós também conhecemos o FC Porto. Tem um 4x4x2 muito forte e penso que vai jogar assim, com Marega e Taremi na frente. Luis Díaz ou Otávio, com Corona, Sérgio Oliveira e Uribe. Pepe, Mbemba, Manafá e depois Zaidu ou Sarr.– Não vou comentar os penáltis, espero que seja uma boa arbitragem. A culpa dos gritos é do Nuno Santos, só dele. Quando houver público já não se ouve.– Sim, porque estávamos no início. Nesse jogo perdemos dois pontos.