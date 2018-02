FC Porto implacável goleia Portimonense e segue destacado na frente

Dragões foram ao Algarve ganhar por 5-1 e mantêm 5 pontos de vantagem no campeonato.

Por José Carlos Marques e Lusa | 25.02.18

Foi um FC Porto impiedoso o que se apresentou este domingo em Portimão. Com um início de jogo fulgurante, os dragões chegaram ao 2-0 em 15 minutos, impondo um ritmo que o Portimonense nunca consegui acompanhar. Marega, Otávio e outra vez Marega, deram vantagem de 3-0 ao intervalo. Na segunda parte, o FC Porto voltou a entrar forte e forte se manteve, com Soares e Brahimi a fixarem a goleada em 5-0. O Portimonense revelou uma defesa de papel, com os avançados portistas a fazerem o que queriam no reduto adversário. Lucas conseguiu o tento de honra dos algarvios no último lance do jogo. Os portistas repõem a vantagem de 5 pontos para o Benfica e ficam à espera do Sporting, que joga esta segunda-feira em casa contra o Moreirense.



Resumo do jogo









92' - Termina o jogo



91' - Golo do Portimonense. Lucas Possignolo faz o tento de honra ao cabecear na marcação de um livre.







86' - Hernâni muito perto de um golaço. Brahimi trabalha no meio campo e é derrubado. A bola sobra para Hernâni, que tenta o chapéu do meio da rua e falha por muito pouco.







84' - Alteração no Portimonense. Pires entra para o lugar de Fabrício.



80' - Bola na trave do Portimonense. Centro de Hernâni e o desvio de Rúben Fernandes por pouco não trai Ricardo.



77' - Mais uma grande jogada de Nakajima, a arrastar vários adversários, mas Wellington atrapalha-se e dá a pior sequência à jogada do japonês.



75' - Grande oportunidade para o Portimonense. Nakajima faz um grande passe para Tabata e esta remata cruzado. Mas a bola sai com má direção e passa o perigo.







73' - Nakajima conduz contra-ataque do Portimonense com mestria e serve Fabrício, que desvia adversário para um remate colocado, que sai perto do poste esquerdo de Casillas.







70' - Última substituição do FC Porto. Soares está muito queixoso e sai do jogo. Sérgio Conceição faz entrar Waris.



68' - Alteraçaõ no FC Porto. Hernâni entra para o lugar de Marega.



66' - Golo do FC Porto. Outra vez Dalot na assistência e Brahimi aparece sozinho na área a finalizar. Mas será que os defesas do Portimonense nunca treinaram como defender um cruzamento?







63' - Soares perto de fazer o segundo golo no jogo. Grande defesa de Ricardo Ferreira evita o bis do brasileiro.







61' - Sérgio Conceição faz a primeira alteração no FC Porto. Herrera dá o lugar a Oliver Torres.



59' - Golo do FC Porto. Grande cruzamento de Diogo Dalot pela esquerda encontra Soares completamente solto para um remate indefensável com a cabeça.







56' - Tanaka tenta domina a bola na área portista, mas Jorge de Sousa apita para lhe lembrar que com o braço não vale.





55' - Otávio tenta servir Soares na área, mas Ricardo Ferreira volta a estar

no caminho da bola.







54' - Ricardo Ferreira sai, corajoso, aos pés de Marega e evita lance de muito perigo para a sua baliza.



52' - Grande corte de Hackman, a evitar o remate de Marcano em zona de perigo.



51' - Otávio faz uma finta vistosa e acaba derrubado. Livre pode dar cruzamento perigoso.



49' - Marega recebe a bola em zona promissora, mas controla mal e o esférico perde-se pela linha de fundo.



48' - Cartão amarelo para Fabrício por atingir Marcano na cara.



45' - Recomeça o jogo.



45' - Portimonense regressa com uma substituição. Dener dá o lugar a Wellington Carvalho



O FC Porto sai para o intervalo com dois golos de vantagem, mercê de uma entrada fulminante na partida, que rendeu dois golos em 16 minutos. Mais parecia que os portistas estavam outra vez obrigados a inverter o resultado em 45 minutos - como aconteceu no Estoril - tal a velocidade eficácia da equipa. Marega e Otávio marcaram em duas jogadas de contra-ataque. Com dois golos de prejuízo, os algarvios lá acordaram e chegaram a fazer uma série de ataques incómodos. Mas o FC Porto haveria de fechar o primeiro tempo com mais um golo de Marega, numa jogada que voltou a revelar a debilidade defensiva dos da casa. Tudo fácil para os Dragões no Algarve.

46' - Intervalo em Portimão



45' - Golo do FC Porto. Soares encontra Maxi sozinho na ala direita e este vê Marega completamente solto na área para um golo muito fácil.







39' - Fabrício remata em arco, mas a bola vai ter com o guardião portista



38' - Boa jogada entre Soares, Maxi e Sérgio Oliveira, mas a bola acaba por ser desviada para canto



36' - Portimonense com vários ataque perigosos. Agora é Fabrício que remate forte, mas a bola esbarra em Marcano.



34' -

Dener tenta a sorte de longe, mas Casillas defende, a dois tempos.





Tabata remata na área para defes segura de Casillas.- Desta vez é Brahimi que tenta desmarcar Marega, mas Ricardo volta a ser mais rápido.- Otávio tenta isolar Marega, mas Ricardo Ferreira percebe as intenções dos portistas e antecipa-se, agarrando a bola.Nakajima dispara como uma seta e deixa Maxi nas covas, mas o japonês remata de pé esquerdo e falha a baliza de Casillas.- Soares aparece em excelente posição e finta o guardião Ricardo Nascimento. Mas perde o ângulo de remate, com o lance a ser interompido por fora de jogo do brasileiro.. Nakajima cobra livre com um cruzamento, a bola sobra para Fabrício, que dispara contra perna de um adversário.após passe de Maxi, mas remata na atmosfera e o lance perde-se.- Perigo volta a rondar área dos algarvios. Ricardo Ferreira desvia remate de Marega para canto.Combinação entre Marega e Maxi, com o uruguaio a tentar servir Soares, mas a defesa alivia.- Sérgio Oliveira bate para a área, mas a bola vai fácil para Ricardo Ferreira agarrar.- Livre para o FC Porto. Sérgio Oliveira vai cobrar falta na zona central.O líder do campeonato FC Porto joga este domingo no reduto do Portimonense, onde vai tentar recolocar-se cinco pontos à frente do Benfica, provisoriamente a dois, depois de no sábado ter triunfado por 3-1 em Paços de Ferreira.Já é conhecido o onze da equipa portista:Casillas; Maxi, Felipe, Marcano, Dalot; Herrera, Sérgio Oliveira, Otávio; Brahimi, Marega, SoaresSuplentes:José Sá, Hernâni, Óliver, Gonçalo Paciência, Warris, André André e ReyesA destacar a estreia de Diego Dalot como titular nos dragões. O lateral que substitui Alex Telles já tinha jogado com Rio Ave e o Estoril, mas comçou essas partidas no banco.Também já é conhecido o onze do Portimonense escolhido por Vítor Oliveira:Ricardo Ferreira; Hackman, Lucas, Felipe e Ruben Fernandes; Ewerton, Dener e Pedro Sá; Tabata, Fabrício e NakajimaSuplentes:Carlos, Ryuki, Pires, Wilson Manafá, Wellington Carvalho, Marcel e Rafa Soares.Acabados de vencer por 3-1 no Estoril, na conclusão, a meio da semana, dos 45 minutos em falta da 18.ª ronda, os 'dragões' procuram o quinto triunfo consecutivo e a 10.ª vitória nos derradeiros 11 embates, com um 0-0 com o Moreirense pelo meio.Únicos invictos na prova, os comandados de Sérgio Conceição somam oito vitórias e três empates nos jogos fora, com 22 golos marcados e apenas quatro sofridos.Do outro lado, vai estar um Portimonense relativamente tranquilo na tabela - no 10.º lugar, com 27 pontos, sete acima da 'linha de 'agua' --, mas que venceu menos de metade dos jogos realizados em casa, onde soma cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas (20-15 em golos).Caso consiga triunfar, o FC Porto recoloca-se com mais cinco pontos do que o Benfica e fica, provisoriamente, com mais oito do que o Sporting, que só joga na segunda-feira, em casa, perante o Moreirense, quatro dias antes de visitar o Dragão.Nos outros encontros do dia, o Desportivo de Chaves recebe o Estoril Praia, com os transmontanos (sextos, com 33 pontos) a tentarem aproximar-se da Europa e os 'canarinhos' (no 16.º posto, com 21) a procurarem afastar-se dos lugares de descida.Por seu lado, o Boavista vai tentar recuperar o sétimo lugar, perdido no sábado, à condição, para o Marítimo (3-2 ao Vitória de Guimarães), necessitando para isso de ganhar em casa ao Vitória de Setúbal, que só está um ponto acima da 'linha de água'.Programa e resultados da 24.ª jornada da I Liga:- Sexta-feira, 23 fev:Rio Ave -- Desportivo das Aves, 0-0.- Sábado, 24 fev:Belenenses -- Feirense, 1-0.Marítimo -- Vitória de Guimarães, 3-2.Paços de Ferreira -- Benfica, 1-3.- Domingo, 25 fev:Desportivo de Chaves -- Estoril Praia, 16:00 (SportTV).Boavista -- Vitória de Setúbal, 18:00 (SportTV).Portimonense -- FC Porto, 20:15 (SportTV).- Segunda-feira, 26 fev:Sporting de Braga -- Tondela, 19:00 (SportTV).Sporting -- Moreirense, 21:00 (SportTV).