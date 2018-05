Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto inicia época a dois de julho e faz estágio no Algarve

Primeiro jogo oficial da equipa irá decorrer a quatro ou cinco de agosto.

Por Lusa | 11:24

A equipa principal de futebol do FC Porto vai começar a pré-temporada de 2018/19 em 02 de julho e irá fazer um estágio no Algarve, anunciou esta segunda-feira o campeão português no seu site oficial.



Os trabalhos dos 'dragões', que terão o primeiro jogo oficial em 04 ou 05 de agosto, na Supertaça, frente ao Desportivo das Aves, vão começar em 02 de julho, no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia.



Após duas semanas de treino em 'casa', o FC Porto vai partir para o Algarve, onde realizará um estágio em Lagos, de 16 a 25 de julho.