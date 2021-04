FC Porto tenta consolidar segundo lugar e reaproximar-se do líder Sporting

O FC Porto procura este domingo conquistar no estádio do lanterna-vermelha Nacional uma vitória que lhe permita consolidar o segundo lugar na I Liga de futebol e reaproximar-se do líder Sporting, no jogo de encerramento da 27.ª jornada.

Cinco dias após a eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões, frente aos ingleses do Chelsea, o FC Porto regressa à I Liga, na qual persegue a sexta vitória consecutiva, que representará o 100.º triunfo do treinador Sérgio Conceição no comando do campeão nacional.

Os 'dragões' defrontam o adversário, teoricamente, mais indicado para concretizar o objetivo, uma vez que o Nacional perdeu os últimos oito jogos na prova e ocupa a 18.ª e última posição, a seis pontos da primeira equipa em zona 'segura' da tabela, o Famalicão.

Caso se imponha na Madeira, o FC Porto aumenta para seis pontos a vantagem sobre o Benfica, que no sábado perdeu em casa com o Gil Vicente, por 2-1, e reduz para seis o atraso para o Sporting, vencedor do encontro de sexta-feira, no estádio do Farense, penúltimo colocado, por 1-0.

A equipa portuense pode ainda aproveitar para distanciar-se do Sporting de Braga, que está na corrida pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões, mas que no sábado não foi além de um empate 0-0 no reduto do Rio Ave, mantendo-se no quarto lugar, a dois pontos do Benfica e a cinco do campeão nacional.

No outro encontro da 27.ª jornada agendado para hoje, o Famalicão (15.º) recebe o Portimonense (13.º), num jogo entre duas equipas separadas por dois pontos e com um passado recente animador: os famalicenses não perdem há quatro jogos e empataram 1-1 na ronda anterior, com o Sporting, e os algarvios venceram as duas últimas partidas.

Programa e resultados da 27.ª jornada:

- Sexta-feira, 16 abr:

Boavista - Paços de Ferreira, 2-0

Farense -- Sporting, 0-1

- Sábado, 17 abr:

Vitória de Guimarães - Santa Clara, 1-0

Moreirense -- Tondela, 2-3

Belenenses SAD -- Marítimo, 2-0

Benfica - Gil Vicente, 1-2

Rio Ave - Sporting de Braga, 0-0

- Domingo, 18 abr:

Famalicão -- Portimonense, 15:00

Nacional - FC Porto, 17:30