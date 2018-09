Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Federação fecha estádio da Luz por um jogo

Sp. Braga e P. Ferreira também foram punidos.

Por Ricardo Miguel Costa | 01:30

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu o Benfica com um jogo à porta fechada devido aos distúrbios causados pelos adeptos em partidas da época passada, com situações como o arremesso de objetos perigosos para o campo. As águias terão ainda de pagar uma multa de 29 680 euros.



"O Benfica considera a decisão tomada em reunião restrita do CD da FPF absolutamente ilegal, infundada e injusta", reagiram os encarnados, no site oficial. O CM sabe que as águias admitem processar a FPF por danos desportivos e financeiros.



O Benfica já tinha recebido multas relativamente às deslocações a Tondela, Portimão e Paços de Ferreira, mas os adeptos voltaram a criar problemas no jogo frente ao Estoril em 2017/18, dando assim origem à punição. O Sp. Braga e o Paços de Ferreira (desceu à II Liga) também foram castigados pelas mesmas razões dos encarnados.



No entanto, os três clubes podem recorrer ao Conselho de Disciplina e suspender o castigo. Em última instância, terão de apresentar uma providência cautelar ao Tribunal Arbitral do Desporto.



O Benfica já tinha sido punido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude com um jogo à porta fechada, devido às claques ilegais. As águias vão apresentar recurso (têm 20 dias para o fazer) e o castigo vai ser suspenso.



Seferovic pensou em sair

"É verdade que sair foi também uma opção, mas decidi ficar. Estou feliz no Benfica e tenho uma boa vida", disse ontem o suíço Haris Seferovic sobre o regresso à titularidade nos encarnados.



O jogador começou novamente a ser opção na frente de ataque dos encarnados, depois de ter estado afastado do onze inicial durante grande parte da época passada. "Estou satisfeito pela oportunidade e por a ter aproveitado. Se não desistir, posso dar a volta às coisas", confessou o avançado.