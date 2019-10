Feirense vence e deixa Tondela fora da Taça de Portugal

O Feirense provocou este sábado uma surpresa na Taça de Portugal de futebol e qualificou-se para a quarta eliminatória com uma vitória clara sobre o Tondela, da I Liga, por 3-0.



A equipa de Filipe Martins, sexta classificada da II Liga, colocou-se em vantagem com um golo de Fábio Espinho, aos 03 minutos, e fez o segundo ainda antes do intervalo, por intermédio de Fati (45+1). Christian fez 3-0 na segunda parte (69) e sentenciou este encontro da terceira ronda.





O Feirense teve uma entrada de rompante no jogo e adiantou-se no marcador aos 03 minutos, na sequência de um golo de Fábio Espinho, que no coração da área aproveitou o passe de Tiago Mesquita para bater o guarda-redes Babacar.O Tondela teve dificuldades para responder ao golo sofrido, e foi o Feirense quem voltou a criar perigo, num remate potente de Christian, com a bola a sair perto do poste da baliza do Tondela (16).A fechar a primeira parte, o Feirense aproveitou um contra-ataque para ampliar a vantagem, quando Fati respondeu com eficácia a um cruzamento de Feliz, batendo Babacar, aos 45+1 minutos.O Feirense manteve a coesão no segundo tempo, perante um Tondela com dificuldades para criar perigo, e Fati obrigou Babacar a uma grande defesa, após remate forte e colocado do avançado do Feirense (63).A equipa de Filipe Martins acabou por sentenciar o jogo aos 69 minutos, num remate colocado de Chritian, dentro da área, na sequência de um contra-ataque.Até ao final da partida o Tondela não teve capacidade de resposta, já que ficou reduzido a 10 unidades aos 77 minutos, após expulsão de Pité, por acumulação de cartões amarelos.