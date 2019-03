Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Felipe assume dificuldades no FC Porto

Central revela que ganhou músculo e força desde que chegou.

Por Filipe António Ferreira | 09:21

O defesa Felipe admitiu que a adaptação ao FC Porto e ao futebol português não foi fácil.



"Pude amadurecer e evoluir como pessoa e profissional. Mudei a minha composição muscular, ganhei massa e força desde que cheguei e também tive que me adaptar a isso. Tinha uma boa base de escola defensiva no Corinthians e no FC Porto também tenho vivido uma grande aprendizagem, pois, desde que cheguei, entrei num sistema defensivo muito sólido", disse o jogador de 29 anos à ‘Gazeta Esportiva’, do Brasil.



O central, que chegou ao Dragão na época 2016/17, reconheceu ainda que teve muitas dificuldades no início da carreira por não ter "escola" de futebolista.



"Passei por um momento difícil, pois não tive base e precisei de aprender no dia a dia de um grande clube como o Corinthians, entrando nos jogos e sofrendo a pressão. Mas eles [Tite e Carrille, ex-técnicos do Timão] deram-me muita confiança, conversaram sempre comigo, tranquilizavam-me e ensinavam-me em campo", salientou Felipe.



O defesa, que não esteve na última convocatória do Brasil, espera regressar aos eleitos de Tite (atual selecionador), mas admite que isso só acontecerá se estiver bem no FC Porto: "A convocatória é uma consequência do meu trabalho no clube, então estou focado no FC Porto, em vencer as competições em Portugal".