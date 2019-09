Fernando Santos: "É mais uma final e uma final é para ganhar"

"É uma final e uma final é para ganhar". Fernando Santos não quer desculpas frente à Lituânia, nem mesmo com o piso sintético, garantindo que ambição da Seleção está no máximo."Não há indicações para meter ou não meter o pé. Têm é que jogar e ganhar. Não vamos entrar nessa especulação. A melhor resposta que posso dar é que queremos fazer o mesmo que nas Ilhas Faroé. Vamos ter muito respeito pelo nosso adversário, que vai quer fazer um feito frente a Portugal. Temos de estar ao nível da Lituânia em termos de humildade e entrega e fazer o que sabemos fazer. Estou convencido que vamos ganhar", referiu em conferência de imprensa.Para vencer a Lituânia, no primeiro jogo de sempre da seleção portuguesa nesse país, Fernando Santos explicou que será preciso, sobretudo, não deixar a equipa adversária partir em contra-ataque."A Lituânia é uma equipa de trabalha bem, que procura jogar em ataques rápidos e que, com espaço, pode criar problemas. Primeiro, temos que não deixar jogar o adversário e depois, com bola, criar condições para fazer golos", considerou.Fernando Santos disse que a seleção da Lituânia foi observada várias vezes e sobre Nélson Semedo informou que "hoje não irá treinar"."A informação que tenho é que não foi um traumatismo mas uma pancada nas partes moles. Apresenta muitas queixas porque é uma zona sensível. Hoje não vai treinar. Teremos mais 24 horas, vamos ver o que os médicos nos irão informar", referiu, acrescentando ter total confiança no substituto caso o jogador do Barcelona não possa dar o contributo à Seleção.