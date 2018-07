FIFA quer evitar imagens de mulheres bonitas nas bancadas

Queixas de sexismo na Rússia preocupam o organismo internacional.

A medida é para aplicar não apenas na final do Mundial, domingo, mas em outros eventos. A FIFA espera que os milhões de telespectadores pelo Mundo todo possam ver imagens mais respeitosas das mulheres nos jogos.







Os problemas que algumas repórteres tiveram durante o Mundial da Rússia - algumas chegaram a ser assediadas em direto - preocupa a FIFA, que registou 30 queixas de sexismo nas ruas de Moscovo durante o Mundial da Rússia, avança o Record Numa conversa com os jornalistas, Federico Addiechi, o responsável pelo programa da diversidade do organismo que rege o futebol mundial, mostrou preocupação com o tema e revelou que a FIFA vai falar com os principais produtores de televisão dos vários países, no sentido de se reduzirem as imagens de mulheres bonitas nos estádios.