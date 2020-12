Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.12.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Dezasseis de agosto. Spielberg. Áustria. Miguel Oliveira chega à box da KTM Tech 3 e pontapeia uma cadeira, perante o olhar estupefacto de quem o rodeia. O piloto português tem fama de ser cerebral, alheio a estados de alma, mas não contém a frustração de ter sido derrubado da mota por Pol Espargaró quando parecia bem encaminhado para conseguir o primeiro pódio em MotoGP."Nem todos nascem com a mesma inteligência." A forma como arrasou o piloto espanhol foi profética. Uma semana depois, no mesmo circuito, na última volta da corrida, Espargaró disputa a liderança com Jack Miller. Marcam-se um ao outro sem se preocuparem com quem segue atrás, à espreita. Atento e pronto a atacar como um ‘falcão’, alcunha que ostenta no motociclismo, Miguel Oliveira aproveita a trajetória demasiado larga dos dois adversários e ultrapassa-os por dentro na curva final. Acelera, depois, para a primeira vitória de um português na categoria rainha do motociclismo.A manobra levou à loucura adeptos e comentadores de todo o Mundo. Foi descrita como, lá está, a imposição da inteligência numa modalidade em que tradicionalmente as grandes estrelas se apoiam, sobretudo, nos seus instintos. Não é que Miguel Oliveira não os tenha. Antes pelo contrário, desde muito novo mostrou uma tendência inata para se destacar sobre duas rodas.