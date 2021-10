Filipe Cândido é o novo treinador do Belenenses SAD, substituindo Petit, anunciou esta quarta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol, nas suas páginas nas redes sociais.

"O mister Filipe Cândido é o nosso novo treinador. Bem-vindo mister", lê-se numa curta mensagem dos 'azuis', que referem ainda que a apresentação será na sexta-feira.

Na mesma publicação do Belenenses SAD, que não oficializou a saída de Petit, vê-se o novo treinador já a orientar o treino do clube, no qual, segundo fonte dos 'azuis', será acompanhado pelos adjuntos Hélder Fonseca e Pedro Silva.

Filipe Cândido, de 42 anos, vai ter a sua primeira experiência na I Liga, depois de ter estado na II Liga na temporada passada, ao serviço do Mafra.

Atualmente, Cândido treinava a União de Leiria, da Liga 3, tendo passagens por Sousense, Salgueiros e pelos júniores do Paços de Ferreira.

Na terça-feira, Petit não tinha orientado o treino do Belenenses SAD, confirmou à agência Lusa fonte oficial do penúltimo classificado da I Liga portuguesa de futebol.

Após o difícil triunfo na terceira eliminatória da Taça de Portugal, no reduto do Berço, do Campeonato de Portugal, por 2-1, consumado no prolongamento, com um golo de Ndour, aos 120 minutos, Petit colocou o lugar à disposição e despediu-se do plantel.

O presidente Rui Pedro Soares reuniu-se com Petit e os adjuntos Ricardo Costa e Nuno Pereira, ausentes do treino da tarde de terça-feira, onde só estiveram presentes o preparador físico José Fonseca, o observador Gabriel Anjos e o treinador de guarda-redes Tozé Cerdeira.

Ainda sem vitórias na I Liga, o Belenenses SAD é 17.º e penúltimo classificado, com apenas quatro pontos em oito jornadas.