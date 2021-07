"É uma canalhice", diz Rui Costa sobre polémica com alegados negócios entre empresa do filho e o Benfica

discurso de apresentação sem mencionar Vieira

Rui Costa disse esta quinta-feira numa entrevista à TVI que ficou "perplexo" no dia em que Luís Filipe Vieira foi detido, já que tinha falado com ele na véspera, num "dia de trabalho normal no Seixal".Esta trata-se da primeira vez que o presidente do Benfica presta declarações após o discurso de tomada de posse."Não houve intenção de exluir Luís Filipe Vieira, pretendíamos defender os interesses do Benfica", explica Rui Costa sobre ter feito oRui Costa classificou a polémica com alegados negócios entre a empresa do filho e o Benfica como "uma canalhice", reiterando que a Footlab é uma empresa aberta ao público para diversos eventos."Não foi fácil assumir uma posição destas. O misto de emoções era tal que me causou dificuldade em expressar-me. Compreendo a reação de Luís Filipe Vieira, mas sei que ele sabe que não seria ingrato para com ele", disse sobre o discurso.Já sobre ter assinado documentos suspeitos, Rui Costa responde: "Jamais posso pensar que estou a assinar alguma coisa que não seja legal"."A minha missão é trazer de novo a estabilidade ao clube, preparar épocas desportivas (...) As eleições serão marcadas até ao final do ano", garantiu.