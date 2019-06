"Neste dia, em 2004, o guarda-redes Ricardo vivia uma noite inesquecível ao serviço de

Neste dia, em 2004, o guarda-redes Ricardo vivia uma noite inesquecível ao serviço de @selecaoportugal, num desempate por penalties épico frente à Inglaterra pic.twitter.com/wLDmJUSyWc — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) 24 de junho de 2019

A defesa de Ricardo, sem luvas, no penálti batido pelo inglês Darius Vassell ficou na história do futebol português.Foi a 24 de junho de 2014 que o guarda-redes "levou" a seleção nacional até às meias-finais do Euro2004, que se jogou em Portugal, com uma exibição ainda relembrada precisamente 15 anos depois.O palco foi o Estádio da Luz. Portugal e Inglaterra empataram [1-1] no final do prolongamento e a partida seguiu para os penálties. Ricardo colocou-se na baliza e parou o remate inglês. Depois, assumiu a marcação da grande penalidade decisiva que colocou a seleção nas meias-finais.Hoje, a UEFA relembrou o feito e colocou um vídeo do mesmo no Twitter.