"Foi um resultado caído do céu": Sérgio Conceição sobre vitória do Sporting frente aos dragões

Visivelmente insatisfeito com a derrota que ditou o adeus do FC Porto à Allianz Cup, Sérgio Conceição considerou que o Sporting não mereceu o triunfo por, no seu entender, não ter jogado para tal."Acho que a equipa fez um bom jogo. Estivemos sempre por cima, criando mais oportunidades do que o adversário. Num único remate na baliza, aos 88' fazem golo, e nós com algumas situações para ter um resultado diferente. É um bocado como se diz, foi um resultado caído do céu. Merecíamos estar na final. Não aconteceu, mas agora vamos olhar ao nosso principal objetivo, que é o campeonato", começou por dizer, à SportTV.O técnico portista apontou depois o dedo à arbitragem, especialmente pela expulsão do seu adjunto na sequência de um lance no qual os portistas pediram expulsão de João Palhinha. "Cada vez mais me entristecem certas situações. Não entendo por que o Vítor foi expulso, por ter dito que era o segundo amarelo para o Palhinha. Que era! Há facilidade de expulsar. Falei muito menos do que o treinador do adversário e na primeira vez que o árbitro veio ter comigo mostrou-me o amarelo. É isto em todos os jogos, constantemente. É difícil haver dois pesos e duas medidas... Temos de andar contra tudo e todos... Não é um chavão, não é por ser de uma região... Sinto prejudicado", atirou.A finalizar, Conceição refutou a ideia de que haja uma maldição com a Allianz Cup no Dragão. "Maldição nenhuma! É jogar futebol, marcar e não sofrer. Não podemos sofrer golos assim! Não fizeram nada para o conseguir", concluiu.