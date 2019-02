Fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol diz que o organismo nestes casos não se opõe ao efeito suspensivo das providências cautelares.

Por Lusa | 12.02.19

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não se vai opor à providência cautelar que o Benfica vai apresentar no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) contra a interditação do Estádio da Luz por quatro jogos.

Questionada pela Lusa, fonte oficial da FPF diz que o organismo nestes casos não se opõe ao efeito suspensivo das providências cautelares.

O Benfica tinha anunciado que iria apresentar uma providência cautelar contra a decisão do Conselho de Disciplina da FPF.