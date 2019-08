Francisco J. Marques denuncia agressões de benfiquistas a adeptos do FC Porto

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, denunciou no programa ‘Universo Porto da Bancada’, no Porto Canal, a existência de agressões a três adeptos dos dragões na sequência do clássico frente ao Benfica.



"Um adepto do FC Porto foi barbaramente agredido nas imediações da Luz e já foi operado, tendo sido transferido do Hospital de Santa Maria para o Hospital de São João. É filho do João Paulo, que jogou no FC Porto, e foi agredido por uma série de pessoas sem intervenção da polícia, que estava perto e não interveio. Outros dois jovens, de 16 e 20 anos, foram esperar a nossa equipa ao Hotel Altis e depois foram barbaramente agredidos com um taco de basebol, um deles teve de receber tratamento hospitalar. Houve adeptos a sofrer agressões graves por atos praticados por adeptos do Benfica", acusou o dirigente dos dragões.

