Futebolista de Amares morre aos 28 anos

Zé Pedro, atleta do Rendufe FC, morreu aos 28 anos, deixando o futebol distrital de Braga em luto. A causa da morte não foi revelada.

"Partiste tão cedo... O nosso 'Engenheiro', Zé Pedro 2! Tão humilde, reservado, amigo, poucas palavras dentro e fora de campo, uma entrega única para o seu compromisso! Ficarão para sempre as memórias vividas contigo, aquela linha direita era toda tua! Até sempre!", escreveu o clube de Amares nas redes sociais.

O atleta jogou nos juniores do Rendufe FC, ingressou nos seniores do Palmeiras FC, voltou ao clube de formação, jogou no Gerês e regressou ao Rendufe na época 2016/17. Era conhecido pela alcunha 'Engenheiro' pela inteligência dentro e fora de campo. "Uma morte que deixou consternados todos os seus amigos e a quem com ele privou mais de perto", escreveu o 'Desportivo Vale do Homem'.