Gedson Fernandes preocupa Rui Vitória

Sobrecarga de jogos pode levar o técnico do Benfica a dar descanso ao jovem médio.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 09:52

Gedson Fernandes é por estes dias a principal dor de cabeça de Rui Vitória. Não porque tenha qualquer lesão, mas pelo elevado número de jogos que tem realizado neste arranque de campeonato pelo Benfica, apurou o CM.



O jovem médio de 19 anos tem sido um dos destaques das águias, mas o facto de não estar habituado a um elevado número de jogos seguidos em tão pouco tempo está a causar alguma preocupação na estrutura técnica. No último jogo com o Bayern Munique para a Champions, Gedson já demonstrou alguma fadiga muscular acumulada.



O médio mantém a total confiança de Rui Vitória e por isso deve apostar no jogador amanhã frente ao Desportivo das Aves na Luz (18h30).



Contudo, a boa entrada do reforço Gabriel diante do Bayern deixou bem patente que o brasileiro é uma opção válida para substituir Gedson ou mesmo Pizzi.



O esquerdino, ex-Leganés, começa a estar mais identificado com aquilo que Rui Vitória lhe pede e por isso pode ser lançado no onze a qualquer momento.



O regresso do croata Krovinovic aos relvados (previsto para o início do mês de outubro) é outra excelente notícia para o técnico encarnado. Mais uma opção para o meio-campo das águias. É que Gedson (876 minutos) e Pizzi (808) são dos mais utilizados neste arranque de campeonato.



Jardel renova até 2021

Jardel renovou contrato com o Benfica até 2021, revelou o clube da Luz através das redes sociais. O atual vínculo do experiente defesa-central, de 32 anos, terminava em junho de 2020.



Capitão das águias na ausência de Luisão, Jardel chegou à Luz no mercado de inverno de 2011, proveniente do Olhanense. Desde então, vestiu a camisola do Benfica em 221 ocasiões, apontando 14 golos. Em Portugal, para além do Benfica e Olhanense, Jardel jogou no Estoril.