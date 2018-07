Gelson Martins fecha acordo com o Atlético Madrid

Internacional português e clube espanhol já têm tudo acertado para a transferência.

16:22

Gelson Martins já terá assinado contrato com o Atlético Madrid, segundo apurou Record. O negócio ainda não é oficial, mas nas próximas horas o clube colchonero deverá anunciar a contratação do internacional português.



Tal como Record noticiou oportunamente, Gelson Martins já tinha dado o sim ao Atlético Madrid e segundo o nosso jornal apurou já terá mesmo rubricado o contrato com o clube de Madrid.



Recorde-se que no negócio pode estar também envolvido o empréstimo do avançado Vietto e a chegada em definitivo do guarda-redes André Moreira.

Quanto ao valor que o Sporting irá receber, os números ainda não são conhecidos.