Gelson Martins já negoceia com o Benfica

Conversas com o clube da Luz estão numa fase avançada.

As negociações entre o Benfica e Gelson Fernandes estão avançadas, sabe o CM. Na passada sexta-feira, dia de folga da seleção e véspera da partida para a Rússia, o jogador, que esta segunda-feira rescindiu com o Sporting, reuniu-se com representantes do clube encarnado num hotel em Lisboa.



A unidade hoteleira em que o encontro ocorreu é a mesma onde, há dois anos, Luís Filipe Vieira fechou acordo com Carrillo.



Gelson Martins pode, assim, ser o primeiro dos jogadores que rescindiram com o Sporting a encontrar um novo clube. Neste caso, um rival direto.



Além de Gelson, o Benfica está também interessado em contratar Bruno Fernandes, outro dos futebolistas que apresentaram a rescisão por justa causa ao clube de Alvalade.