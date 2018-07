Geraldes confessa que queria continuar no Sporting, mas foi na Alemanha que se sentiu desejado

Jogador deixou mensagem nas redes sociais.

23:09

Recorde-se que José Peseiro afirmou que Geraldes tinha pedido para sair do Sporting.







Francisco Geraldes, jogador que o Sporting emprestou ao Eintracht Frankfurt, deixou uma mensagem nas redes sociais esclarecendo que, "ao contrário do que foi dito", queria continuar em Alvalade, mas foi na Alemanha que se sentiu desejado."É com muita ambição e vontade de crescer que encaro este novo projeto. Confesso que foi um processo difícil de gerir, mas, em consciência, senti que dar este passo seria o melhor para mim e para a minha carreira. Aqui, no Eintracht, senti-me desejado, facto que foi determinante para poder tomar a decisão de vir jogar para a Bundesliga. Por muito que quisesse - e ao contrário do que foi dito - representar o clube que me fez crescer, foi aqui que me senti valorizado.Resta-me desejar as maiores felicidades ao Sporting. Vou estar a torcer fervorosamente pelo sucesso dos meus companheiros, algo que os Adeptos do clube tanto merecem", escreveu o jogador.