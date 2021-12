Gil Vicente forte para débil Tondela

O Gil Vicente conseguiu esta terça-feira a sexto triunfo no campeonato ao vencer o Tondela por 3-0, numa vitória tão fácil como merecida. A equipa da Beira registou a quarta derrota consecutiva e está a deixar-se cair para a zona perigosa do fim da tabela.



A equipa (bem) orientada por Ricardo Soares começou o jogo a impor-se no meio-campo e a travar as transições rápidas do adversário. O Tondela adaptou-se ao sistema do rival e equilibrou o jogo, que durante a primeira parte foi muito bem jogado, de parte a parte, mas em que faltou o golo. Pako Ayestarán, treinador do Tondela, mudou oito jogadores tendo em conta o último jogo para a Liga (derrota 0-1 com o Paços Ferreira) e começou a ver a vida a andar para trás quando Murillo, muito bem assistido por Samuel Lino, inaugura o marcador aos 58’. O técnico espanhol correu atrás do prejuízo, fez quatro alterações em oito minutos e voltou a dar-se mal. O Gil dilatou o marcador - Matheus Bueno, aos 77’ - e sentenciou o jogo. A equipa de Ricardo Soares controlou em absoluto o resto do jogo e acabou por chegar ao 3-0 por Boubacar, aos 90’+3.

