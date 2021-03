A necessitar de pontos para fugir aos últimos lugares, o Gil Vicente venceu este domingo em Guimarães (4-2) diante de um Vitória demasiado frágil, que cometeu erros infantis e que até falhou um penálti que daria o 3-4.





O Gil entrou a todo o gás, ameaçou por Claude Gonçalves, ‘provocou’ a expulsão de Mumin (15’) e marcou por Pedro Marques e Lourency, expondo o desnorte do adversário. Os vitorianos reagiram num grande golo de Rochinha, mas, no último minuto do primeiro tempo, um penálti cometido por Ouattara sobre Talocha permitiu ao lateral-esquerdo dos gilistas fazer o 3-1.