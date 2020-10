Governo suspende desporto este fim de semana devido à Covid-19

Depois de avanços e recuos, agora é definitivo: este fim de semana (a começar já esta sexta-feira) não haverá desporto em Portugal, com exceção da 1.ª e 2.ª liga de futebol.Inicialmente, esteve em cima da mesa a disputa não só da Liga NOS e da 2.ª Liga mas também da Liga BPI (seniores femininos), Campeonato de Portugal e Liga Revelação, além da principal competição de cada federação nas restantes modalidades. Porém, apenas as jornadas dos campeonatos profissionais de futebol irão mesmo ser realizadas.A FPF fez um comunicado a confirmar tal situação."Para conhecimento dos Sócios Ordinários, Clubes, Sociedades Desportivas e demais interessados, informamos que, face ao contexto de saúde pública existente e às medidas decretadas pelo Governo através da publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-B/2020, que define medidas especiais aplicáveis aos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira no âmbito da situação de calamidade, e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, que determina a limitação de circulação entre diferentes concelhos do território continental no período entre as 00h00 de 30 de outubro e as 06h00 de dia 3 de novembro de 2020, é decidida a alteração completa da próxima jornada das provas presentemente organizadas pela FPF.Nessa medida, os jogos agendados nas datas acima mencionadas não se irão realizar e serão indicadas novas datas oportunamente.A decisão de suspender as atividades desportivas não profissionais foi reafirmada pelo Governo às federações desportivas esta quinta-feira e a FPF apela à melhor compreensão de todos no sentido de a cumprir."Quase simultaneamente, também as federações de basquetebol, andebol, voleibol e patinagem, juntamente com a FPF, a confirmar o adiamento dos jogos sob a sua égide:"Informamos que, face ao contexto de saúde pública existente e às medidas decretadas pelo Governo através da publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-B/2020, que define medidas especiais aplicáveis aos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira no âmbito da situação de calamidade, e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, que determina a limitação de circulação entre diferentes concelhos do território continental no período entre as 00h00 de 30 de outubro e as 06h00 de dia 3 de novembro de 2020, é decidida a alteração completa da próxima jornada das provas presentemente organizadas pelas 5 Federações.Nessa medida, os jogos agendados nas datas acima mencionadas não se irão realizar e serão indicadas novas datas oportunamente.A decisão de suspender as atividades desportivas não profissionais foi comunicada pelo Governo às federações desportivas esta quinta-feira e apelamos à melhor compreensão de todos no sentido de a cumprir."