Griezmann comunica ao Atlético de Madrid que quer sair

O avançado francês Antoine Griezmann comunicou esta terça-feira ao Atlético de Madrid a intenção de deixar o clube da liga espanhola de futebol, anunciando que necessitava de tomar esta decisão.

"Custou-me escolher este caminho, mas é o que sinto e o que necessito, e queria agradecer por todo o carinho que me deram durante estes cinco anos, neste clube em que ganhei as minhas primeiras taças, os meus primeiros troféus importantes", manifestou Griezmann numa mensagem difundida na conta de Twitter do Atlético.

O goleador francês enviou esta mensagem num vídeo em que surge sozinho, depois de ter comunicado a decisão numa reunião que manteve hoje com o conselheiro delegado do Atlético Miguel Ángel Gil Marín, com o treinador argentino Diego Simeone e com o diretor desportivo, o italiano Andrea Berta.



"Depois de falar com 'Cholo' [Simeone], Miguel Ángel e com as pessoas administrativas, queria falar convosco, atléticos, aos adeptos que sempre me deram muito carinho, para dizer-vos que tomei a decisão de ir, de ver outras coisas, de ter outros desafios", acrescentou o campeão do mundo.



Griezmann, que nada disse sobre o seu destino na próxima temporada, foi a principal referência atacante dos 'colchoneros' nas últimas cinco épocas, marcando 133 golos em 256 jogos.



No Atlético, Griezmann ganhou uma Supertaça de Espanha em 2014, a Liga Europa na época passada e, seguidamente, a Supertaça Europeia no arranque da presente temporada.