Griezmann vai pagar a cláusula de rescisão do Atlético de Madrid

Antoine Griezmann informou oficialmente o Atlético Madrid de que vai pagar a sua cláusula de rescisão, segundo avança este domingo o diário Mundo Deportivo.O avançado francês já tinha dito que não ia estar presente no treino deste domingo e agora tem legitimidade para fazê-lo, uma vez que, informada a intenção de pagar a cláusula, já não necessita de acompanhar os trabalhos da equipa.O jogador tem agora um prazo de alguns dias para depositar 120 milhões de euros e libertar-se assim do atual contrato.Recorde-se que o jogador é pretendido pelo Barcelona e o Atlético Madrid repudiou o facto de os catalães terem, alegadamente, negociado com Griezmann quando este ainda tinha contrato com os colchoneros.O jogador já se tinha despedido publicamente dos adeptos há várias semanas e a sua cláusula de rescisão desceu de 200 milhões para 120 milhões de euros no dia 1 de julho.