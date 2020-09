Guarda-redes do Benfica infetado com Covid-19

O Benfica informou a presença de três jogadores da equipa de futebol profissional no boletim clínico. Svilar está infetado com Covid-19.





BOLETIM CLÍNICO:



Jardel: entorse no joelho esquerdo;

Samaris: tendinopatia do Aquiles à direita;

Svilar: infeção Covid-19.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários