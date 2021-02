Guarda-redes do FC Porto Alfredo Quintana: “Campeão na vida e no desporto”

"Precisamos muito de ti, és um campeão na Vida e no Desporto.” São milhares e em várias línguas as mensagens de apoio e homenagem que têm sido colocadas nas redes sociais de Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol do FC Porto e da seleção nacional, internado no Hospital de S. João, no Porto, desde segunda-feira, depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória durante um treino.









A evolução clínica do atleta luso-cubano de 32 anos não tem sido favorável e mantinha-se ontem em estado muito grave e com prognóstico muito reservado. A família (os pais e o irmão Eduardo) tem já viagem marcada de Cuba para Portugal e tudo indica que deve chegar na próxima segunda-feira.

O drama em torno de Alfredo Quintana, há mais de uma década em Portugal e com uma filha de um ano, Alícia, tem gerado uma união enorme no FC Porto e ontem foi a equipa B do futebol dos dragões a prestar homenagem a ‘Kingtana’, assim conhecido pelos próximos por ser o rei das balizas do andebol. A situação clínica tem sido acompanhada ao segundo pela estrutura azul-e-branca.





A equipa de andebol do FC Porto tinha um encontro da Liga dos Campeões marcado para quarta-feira, mas a data será reagendada, ao que o CM apurou, pela Federação Europeia de Andebol.