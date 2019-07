Hacker do Benfica invadiu email do juiz Carlos Alexandre

O Ministério Público (MP) identificou a porta de entrada usada pelo pirata Rui Pinto para aceder a dezenas de endereços eletrónicos, por exemplo, do Ministério da Justiça.



Segundo apurou a Sábado junto de fonte próxima da investigação, a invasão do sistema foi feita através da conta de email de um funcionário judicial que está identificado como vítima nos autos do processo-crime.