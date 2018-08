Herman José faz paródia e imita Bruno de Carvalho

Humorista não deixou escapar a oportunidade e animou os internautas com um vídeo caricato.

18:26

#????? Uma publicação partilhada por Herman José (@herman.jose.oficial) a 17 de Ago, 2018 às 2:27 PDT

Os internautas não perdoaram Bruno de Carvalho após mais uma ação do ex-presidente do Sporting e até Herman José aproveitou para "brincar" com a situação.Herman José utilizou o Instagram para reagir a mais uma atitude do ex-presidente dos leões, destituído pelos sócios em assembleia geral no passado mês de junho.O humorista fez-se passar por Bruno e o Presidente da República, o imperador de Tóquio e até a rainha Isabel II foram chamados à conversa por Herman."Amanhã de manhã vai entrar uma providência cautelar em Tóquio, porque tudo leva a crer que eu eu sou o imperador do Japão", disse Herman, fazendo-se passar pelo ex-presidente do Sporting e brincando com a suposta providência cautelar apresentada.Bruno de Carvalho dirigiu-se a Alvalade na passada sexta-feira e reclamou a presidência do Sporting, afirmando que tinha um documento que provava que ele ainda era o presidente da SAD e do clube.