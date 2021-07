Inglaterra perto da história após goleada à Ucrânia no Euro 2020

A Inglaterra goleou a Ucrânia (4-0), em Roma, e garantiu presença na meia-final do Europeu. Os ingleses estão a um jogo de fazerem o que nunca conseguiram: disputar a final da competição.





Foram precisos quatro minutos para os ingleses chegarem à vantagem pela dupla Sterling e Kane. O jogador do City desmarcou o mortífero goleador do Tottenham para o 1-0. Sempre com mais bola e ocasiões, a equipa orientada por Southagte dispôs de mais duas boas chances para dilatar o marcador.