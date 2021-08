Inter Milão informa que Christian Eriksen está em "excelente estado psicofísico"

O internacional dinamarquês Christian Eriksen, do Inter Milão, encontra-se em "excelente estado psicofísico", quase dois meses depois de ter sofrido uma paragem cardíaca durante o Dinamarca-Finlândia, do Euro2020, informou hoje o clube campeão italiano de futebol.

Numa nota emitida no sítio oficial, o emblema milanês deu conta da visita de Eriksen ao centro de treinos 'nerazzurro', em Appiano Gentile, onde o médio se encontrou com "diretores do clube, treinador, colegas de equipa e todo o staff presentes".

"Eriksen está bem e em excelente estado psicofísico. Vai continuar a seguir o programa de recuperação em Copenhaga delineado pelos médicos dinamarqueses, que farão todo o acompanhamento clínico, mantendo sempre informada a equipa médica do Inter durante todo o processo", revelou o Inter.

Christian Eriksen sofreu uma paragem cardíaca em 12 de junho, durante a primeira parte do jogo entre Dinamarca e Finlândia, para o Grupo B do Euro2020, em Copenhaga, sendo que a partida foi inicialmente suspensa pela UEFA, mas foi reiniciada quase duas horas depois.

Depois de ter caído sozinho no relvado, Eriksen foi rapidamente assistido no local, tendo os médicos conseguido reverter a paragem cardíaca. Posteriormente, foi transferido para um hospital de Copenhaga, onde esteve internado durante quatro dias, tendo-lhe sido implantado um desfibrilhador cardíaco.

Desde então, o médio, de 29 anos, tem estado na Dinamarca a seguir um programa de recuperação.