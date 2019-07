Irmão de Zidane morre de cancro aos 54 anos

Zidane está de luto. O seu irmão Farid Zidane não resistiu a um cancro, contra o qual lutava há algum tempo."O plantel do Real Madrid guardou um minuto de silêncio antes do treino em Montreal em memória de Farid Zidane, irmão do nosso treinador Zinedine Zidane", informou o Real Madrid.Zidane abandonou os trabalhos de pré-temporada do Real Madrid em Montreal sexta-feira para estar com a família num momento tão delicado. O plantel merengue preparava-se para o 4º dia de estágio em solo canadiano quando foi informado acerca da ausência do treinador, de 47 anos. O Real Madrid informou logo que a situação se deveu a "um assunto pessoal" do francês.