Morreu aos 95 anos a mãe de Dilma Rousseff

Nascida em 1924, Dilma Jane foi casada com o imigrante búlgaro Pétar Russév. A mãe de Dilma Rousseff foi também professora.

Dilma Jane, a mãe de Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, morreu este sábado aos 95 anos, em Belo Horizonte, no Brasil.Segundo avança o site brasileiro G1, a informação foi confirmada pelo vereador e presidente do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais, Arnaldo Godoy.