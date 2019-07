Morreu o recluso que fugiu do Hospital Egas Moniz em Lisboa

O recluso de 45 anos da cadeia de Silves que, a 1 de julho, fugiu do Hospital Egas Moniz, em Lisboa, onde estava internado, sendo preso no dia seguinte, morreu ao final da noite de terça-feira.O grave estado de saúde do recluso fez com que se mantivesse internado.Do hospital-prisão de Caxias voltou para o hospital de onde tinha escapado, vindo a morrer.