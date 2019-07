Ladrão condenado foge do hospital em Lisboa

Um recluso de 45 anos, com quase 20 passados em cadeias nacionais pela prática de crimes graves, fugiu ao saltar de uma casa de banho situada no 2º andar do Hospital Egas Moniz, em Lisboa, onde estava internado desde o dia 8 de junho.O foragido estava preso na cadeia de Silves há cerca de três anos, onde cumpria uma pena de seis por roubos e furtos.Acometido de problemas de saúde, foi internado no Hospital-Prisão de Caxias no início de junho. No dia 8 do mesmo mês foi transferido para o Hospital de Egas Moniz, em Lisboa.sabe que até há poucos dias tinha, em permanência, dois guardas a vigiá-lo. Ao final da tarde de domingo, no entanto, apenas um destes profissionais estava atento a este recluso.Pelas 23h20, o preso pediu para ir à casa de banho. E mal fechou a porta, abriu a janela e saltou da altura de um 2º andar.Passaram alguns minutos até que o guarda que o vigiava se apercebesse da fuga. De imediato, foi dado o alerta aos Serviços Prisionais.Fonte oficial confirmou aoque, "conforme decorre do protocolado nestas situações foram feitas comunicações aos diferentes órgãos de polícia criminal e ao Ministério Público".A mesma fonte adiantou que "estão a decorrer diligências para a recaptura do preso, naquela que foi a primeira evasão do ano no sistema prisional português, e que já está a ser alvo de inquérito".sabe que as buscas principais estão a decorrer na zona do Cartaxo, concelho de origem do recluso.