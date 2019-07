PSP recaptura evadido de hospital

Durou pouco mais de 36 horas a fuga do recluso de 45 anos, da cadeia de Silves, que no domingo à noite saltou da janela de uma casa de banho do Hospital Egas Moniz, em Lisboa.O homem foi apanhado pela PSP pelas 13h00 desta terça-feira, quando caminhava numa rua do centro do Cartaxo, cidade de onde é originário e onde ainda tem família.Muito conhecido por todo o concelho, o foragido foi detetado por um polícia da esquadra do Cartaxo, de folga. "Caminhava pela rua, aparentando cuidados para não ser reconhecido. No entanto, depressa se percebeu que era o recluso em fuga", explicou aouma fonte da PSP de Santarém.O agente do Cartaxo pediu reforços e rapidamente foi possível "encurralar o foragido"."Só assim foi possível prendê-lo, evitando que recorresse à agilidade que tem para fugir de novo", acrescentou a mesma fonte da PSP.O recluso foi levado para a PSP do Cartaxo e entregue a guardas prisionais.Os Serviços Prisionais referiram, em comunicado, que o detido "foi levado para o hospital-prisão de Caxias, para avaliação clínica, seguindo-se depois os procedimentos legais".O recluso, de 45 anos, já tinha fugido no passado. Sabe o CM que em 2001 o homem escapou da prisão de Vale de Judeus, sendo depois recapturado.Os Serviços Prisionais mantêm o inquérito para apurar as circunstâncias em que o homem escapou do Hospital Egas Moniz, em Lisboa.O recluso cumpre uma pena de 6 anos por roubos e furtos. Estava internado no Hospital Egas Moniz desde o dia 8 de junho.