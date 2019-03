Benfica 0 - 0 Belenenses

Acompanhe a partida ao minuto.

19:07

36' - Rafa atira mas não acerta no alvo

35' -João Félix falha a receção na área, após livre indireto de Pizzi. Tinha tudo para criar perigo o atacante encarnado mas a bola perdeu-se pela linha de fundo.



33' - Jonas falha oportunidade de golo.



32' - Pontapé livre para os encarnados.



31' - Mais uma investida de João Félix sobre a esquerda.



28' - Remate perigoso de Grimaldo, mas este é bloqueado por um jogador da equipa Belenenses.



27' - Rafa consegue executar um cabecamento mas sem direção para a baliza.



25' - André Santos do Belenenses recebeu um cartão amarelo de João Capela e vai falhar a próxima partida.

25' - André Almeida remata mas a bola saiu por cima da trave.

20' - Eduardo Henrique está deitado no relvado com dores. João Capela interrompeu por instantes o jogo para ser prestada assistência.



19' - Belenenses ataca e André Santos consegue rematar. A tentativa foi cortada por um defesa do Benfica. 17' - Benfica mostra-se forte neste primeiro quarto de hora da partida.



11' - André Almeida cruza da direita, Gonçalo Silva corta e a bola bate-lhe no joelho e vai ao braço. Encarnados pedem penálti mas árbitro manda seguir.



11' - Pizzi tenta o remate à entrada da área mas tira mal as medidas à baliza.



10' - Duas oportunidades para o Belenenses em poucos minutos.



08' - Diogo Viana com muito perigo, após jogada de Lucca pela esquerda. O lateral-direita surgiu oportuno ao 2º poste mas o remate não saiu a preceito... passou o perigo para a baliza de Vlachodimos.



08' - Belenenses ataca e Diogo Viana consegue rematar mas o remate foi para fora.

06' - Benfica pressiona.

03' - Rafa atirou de pé esquerdo mas falhou o alvo... perigo na Luz.



02' - André Santos faz o primeiro remate da partida, após boa jogada de Zakarya pela esquerda. No entanto, saiu fraco e à figura de Vlachodimos.

Começa a partida no Estádio da Luz.

---

Já é conhecido o onze do Benfica para o jogo com o Belenenses, que se vai realizar esta segunda-feira no Estádio da Luz. A partida a contar para a 25ª jornada da I Liga está agendada para as 20h15.

Odysseas; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Samaris, Florentino, Pizzi e Rafa; João Félix e Jonas

Muriel; Diogo Viana, Gonçalo Silva, Nuno Coelho, Sasso e Zakarya; André Santos, Lucca e Eduardo; Licá e Kikas