"Alguns dos jogadores que rescindiram com o Sporting podem regressar", diz José Peseiro

Sousa Cintra anuncia técnico em conferência de imprensa no Estádio de Alvalade.

12:11

O técnico de 58 anos já tinha treinado o clube entre 2004 e 2006, tendo levado o Sporting à final da Liga Europa, perdida em casa contra o CSKA.



O treinador que já passou pelo Braga e pelo FC Porto, orientou o Vitória de Guimarães na fase final da temporada passada.



"A ambição do treinador é exatamente igual à minha: o Sporting ser campeão (...) mas claro, sem ovos não dá para fazer omeletes.", afirmou Sousa Cintra.



"14 anos depois, a mesma ilusão, a mesma motivação e responsabilidade", diz Peseiro sobre o seu regresso ao clube, "corremos contra o tempo (...) mas sabemos o que queremos", concluiu.





O mister José Peseiro acrescenta que "o sporting tem na formação grandes talentos. Importa refletir sobre o plantel e os recursos que temos".



"Não tenho receio, bem pelo contrário.", quando questionado sobre as eleições previstas para oito de setembro.



Relativamente ao período de crise que o clube atravessa, Peseiro afirma que "não é hora de lamentos, é hora de trabalhar".





"Eu entendo que não se possa agradar a todos (...) não deixei de sentir a temperatura de outros treinadores, mas entendi que o Sporting precisava de um treinador português devido à situação em que se encontra (...) precisava de uma pessoa tranquila", avança Sousa Cintra sobre a escolha do treinador. "Esta é a pessoa certa (...) se não agrada a todos paciência".



O contrato já foi oficializado na CMVM, consulte através do link. http://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR69096.pdf



José Peseiro foi apresentado oficialmente enquanto treinador do Sporting Clube de Portugal este domingo, no Estádio de Alvalade.No dia em que o clube leonino completa 112 anos de história, Peseiro assina pelo Sporting por uma época, com mais uma de opção, depois da rescisão com