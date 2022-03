Já há onze para o jogo de Portugal com a Macedónia do Norte

Portugal recebe a Macedónia do Norte no Estádio do Dragão, às 19h45, na final do playoff de apuramento para o Mundial'2022. Estas são as escolhas de Fernando Santos, destacando-se as entradas de Cancelo, Pepe e Nuno Mendes.Diogo Costa; João Cancelo, Danilo, Pepe e Nuno Mendes; João Moutinho, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Otávio, Diogo Jota e Cristiano RonaldoSuplentes: Rui Patrício, José Sá, Vitinha, Raphäel Guerreiro, José Fonte, André Silva, William Carvalho, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Matheus Nunes, Cédric e João FélixSiga o jogo AQUI