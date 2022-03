Fernando Santos divulgou esta quinta-feira os convocados para a seleção portuguesa para o 'play-off' de acesso ao Mundial 2022. Conheça a lista:

Rui Patrício

Anthony Lopes

Diogo Costa

Cédric

Diogo Dalot

João Cancelo

Gonçalo Inácio

José Fonte

Pepe

Nuno Mendes

Raphael Guerreiro

Danilo

Rúben Neves

William Carvalho

Bruno Fernandes

João Moutinho

Matheus Nunes

Otávio

Bernardo Silva

André Silva

Cristiano Ronaldo

Diogo Jota

Gonçalo Guedes

João Félix

Rafael LeãoA equipa portuguesa enfrentará primeiro a Turquia, dia 24 de Março, no Estádio do Dragão, e se vencer, a qualificação ficará decidida após o encontro entre Itália e Macedónia do Norte, a 29 de Março, também no Dragão.Para chegar à fase final do Mundial de 2022, Portugal precisa de vencer os dois encontros, caso não aconteça, falhará a primeira competição no século XXI, depois de 11 presenças consecutivas desde 2000.