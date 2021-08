Conheça os convocados de Fernando Santos para os jogos de qualificação para o Mundial 2022

Fernando Santos divulgou esta quinta-feira a convocatória para os jogos diante da República da Irlanda e Azerbaijão, ambos do Grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022.Otávio, Gonçalo Inácio, João Mário e Diogo Costa são as novidades nas opções do selecionador nacional na primeira convocatória pós-Euro 2020. Cristiano Ronaldo, que se lesionou ontem num treino da Juventus, também não foi chamado.A seleção portuguesa ocupa a liderança do Grupo A, juntamente com a Sérvia, ambos com sete pontos.