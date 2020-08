Jackson Martínez agradece ao Portimonense na despedida

View this post on Instagram

@portimonense @portimonense1 Muchas gracias a toda la administración, colegas e hinchas por el trato, cariño, respeto, consideración, y paciencia en cuanto a el problema de salud que por varios años ha estado conmigo. Hoy me despido con la satisfacción de haber dado lo que tenía y aún más allá de mis fuerzas al servicio del club. Deseo que los objetivos trazados por el club sean cumplidos. Bendiciones. En cuanto a mi futuro, pronto compartiré la decisión tomada. #DandoGraciasADiosPorTodo #tamoainé #tamoahí