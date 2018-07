Japão leva duro golpe mas dá lição de civismo ao mundo do futebol

Seleção foi eliminada mas nipónicos não deixaram de ter fair play e ainda limparam o balneário.

17:17

Os japoneses foram eliminados do Mundial nesta segunda-feira, ao perder por 3-2 frente à Bélgica, mas a imagem que fica na mente dos adeptos é a fotografia do balneário limpo, deixado pelos jogadores nipónicos ao abandonarem o estádio da cidade russa de Rostov-On-Don.



O Japão iniciou o jogo com uma vantagem de dois golos, mas acabaram por ver a Bélgica dar a volta ao resultado nos oitavos-de-final.



Com a derrota veio a eliminação, mas os jogadores deixaram a marca no Mundial ao limparem o balneário e ao deixarem um bilhete onde se podia ler "Obrigado", escrito em russo.



As imagens estão a dar a volta ao mundo.





#RUSIAxESPN Iban ganando 2-0 y terminaron perdiendo 3-2 en la última jugada. A pesar de la impotencia, se tomaron su tiempo para agradecer al público, hablaron con los medios y limpiaron el vestuario, donde dejaron una nota para quienes trabajan en el Mundial: "Gracias". Japón. pic.twitter.com/vJaWdE0kOt — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) 3 de julho de 2018







Já durante toda a competição os adeptos nipónicos deram o exemplo. Foram várias as imagens partilhadas nas redes sociais em que é possível ver os japoneses a limparem as bancadas após as partidas disputadas pela seleção.





Japan stole the hearts of everyone last night https://t.co/2DqjzxHjmb — Indy Football (@IndyFootball) 3 de julho de 2018