Bélgica dá à volta ao resultado e vence Japão por 3-2

Equipa vai jogar nos quartos de final com o Brasil.

20:53

Um golo de Nacer Chadli, aos 90+4 minutos, valeu esta segunda-feira à Bélgica um triunfo por 3-2 sobre o Japão e o apuramento para os quartos de final do Mundial de futebol de 2018, em Rostov do Don.



A formação nipónica esteve a vencer por 2-0, com golos de Genki Haraguchi, aos 48 minutos, e Takashi Inui, aos 52, mas os belgas deram a volta ao resultado, chegando à igualdade em cabeceamentos de Jan Vertonghen, aos 69, e Marouane Fellaini, aos 74.



Nos quartos de final, a Bélgica vai defrontar o pentacampeão mundial Brasil - que hoje venceu o México por 2-0, num encontro marcado para sexta-feira, em Kazan, pelas 21h00 locais (19h00 em Lisboa).