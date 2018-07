Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brasil vence México por 2-0 e segue para os quartos de final

Pela frente terá de enfrentar a Bélgica ou o Japão.

16:52

O Brasil garantiu esta segunda-feira pela sétima vez consecutiva um lugar nos quartos de final do Mundial de futebol, ao bater o México por 2-0, em encontro dos 'oitavos' da edição de 2018, disputado em Samara, na Rússia.



Neymar marcou o primeiro golo, servido por Willian, aos 51 minutos, e fez a assistência para o segundo, apontado por Roberto Firmino, aos 88, num resultado que ditou a sétima queda seguida da equipa mexicana nos oitavos de final.



Nos quartos de final, os pentacampeões mundiais vão medir forças com o vencedor do encontro de hoje entre Bélgica e Japão, no sábado, pelas 19:00 (em Lisboa), em Kazan, onde não terão Casemiro, que viu o segundo amarelo na prova.