Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanha cai com estrondo

Campeão do Mundo de 2010 eliminado pela Rússia nos penáltis. Exibição penosa de ambas as equipas.

Por João Pedro Óca | 09:28

Foi na decisão por penáltis, nos oitavos de final diante da Rússia, que a Espanha caiu no Mundial. Mas se não fosse nesta fase, seria na próxima, ou na seguinte.



Esta equipa mostrou desde o jogo com Portugal, na fase de grupos, que não tem ADN de campeã. Este domingo, os espanhóis fizeram uma exibição penosa, com muita bola, mas sem objetividade. A criatividade de Isco não chega. Era preciso muito mais que isso.



O jogo até começou a correr de feição aos espanhóis bem cedo. Aos 12’, Ignashevich fez um autogolo, pressionado por Ramos, e deu vantagem à Espanha que, depois, meteu a bola no bolso e o jogo no congelador. Passes para o lado, para trás, em ritmo de treino, e a Rússia à espera do momento para ripostar. Aconteceu perto do intervalo.



Piqué tocou a bola com a mão na área, Dzuyba empatou de penálti. Da 2ª parte até aos penáltis a toada do jogo foi a mesma. Até que Akinfeev travou as grandes penalidades de Koke e Aspas e atirou o campeão do Mundo de 2010 para casa.