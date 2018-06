Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanha torna-se primeira do Grupo B no louco minuto 90

Video-árbitros no mesmo instante dão golo a Espanha e penálti ao Irão.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:30

O erro tremendo dos veteranos Iniesta e Ramos, que aos 14’ resultou no 1-0 para Marrocos, fez Espanha tremer. Seguiu-se um carrossel resolvido aos 90’. Nesse minuto, uma boa decisão do videoárbitro deu o 2-2 e o 1º lugar do Grupo B aos espanhóis, já que no outro jogo Portugal fazia o inverso e cedia o empate ao Irão num penálti marcado pelo VAR.



Houve quatro cartões amarelos na primeira meia hora. Mas nenhum para Espanha, com o árbitro Irmatov a condescender numa entrada de Piqué aos 7’. Perdão polémico quando a disciplina ainda desempatava Portugal e Espanha.



Boutaib marcou aos 14’ e a inspiração que falhou a Iniesta, no golo marroquino, apareceu cinco minutos depois, dando a Isco o 1-1. Aos 25’, Boutaib de novo na cara de De Gea e o espanhol defendeu.



A 2ª parte começou com novo perdão a Piqué, que cortou a bola com o braço e não foi sancionado com falta nem cartão. Aos 55’, Amrabat fez o remate da noite, à cruzeta do poste com a trave. E aos 81’, Nesyri conseguiu o 2-1 num cabeceamento.



Pensava-se já estar tudo decidido, com Espanha em segundo, quando a ‘fúria espanhola’ ressuscitou e também num canto Aspas tocou de calcanhar para o 2-2, aos 90’.



O árbitro marcou fora de jogo mas o videoárbitro avisou, e bem, para a legalidade. Em segundos, Espanha avançou para jogar os ‘oitavos’ contra a Rússia e Portugal vai defrontar o Uruguai.