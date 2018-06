Golo de Isco empata partida entre Espanha e Marrocos

Adversários de Portugal jogam outra das partidas decisivas.

19:05

Espanha pressiona e domina nas ocasiões de perigo.E agora amarelo para Boussoufa.Twitter do Mundial 2018 destaca celebração de Isco após o golo apontado.Terceiro cartão amarelo para Marrocos: desta vez para Manuel da Costa.Cartão amarelo para Amrabat.Cartão amarelo para El Ahmadi.Piqué com uma entrada muito feia sobre Boutaib.Começa a partida! Sai a Espanha!--Espanha e Marrocos, dois dos adversários de Portugal, decidem, esta segunda-feira a partir das 19h45, as contas finais do Grupo B numa das partidas decisivas para as contas das seleções. À mesma hora, Portugal joga contra o Irão.Portugal empatou 1-1 com a Espanha e ganhou 1-0 a Marrocos.joga de início com De Gea; Carvajal, Piqué, Sergio Ramos e Jordi Alba; Thiago Alcántara e Busquets; David Silva, Iniesta e Isco e Diego Costa.alinha com El Kajoui; Dirar, Manuel da Costa, Saiss e Achraf; Boussoufa e El Ahmadi; Amrabat, Belhanda e Ziyech e Boutaib.