Jefferson, Bruno César e Wendel integram primeira convocatória de Marcel Keizer

Por Lusa | 19:16

Jefferson, Bruno César e Wendel são as novidades na primeira convocatória do treinador do Sporting, Marcel Keizer, para a visita ao Lusitano Vildemoinhos, no sábado, da quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol.

O técnico holandês, que se estreia no comando técnico dos 'leões' frente à equipa do Campeonato de Portugal, chamou 19 jogadores, promovendo a entrada de quatro jogadores face à última partida.

Além do defesa Jefferson, do médio Bruno César e do avançado Wendel, o guarda-redes Luís Maximiano também integra as escolhas de Marcel Keizer.